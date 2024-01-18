“Избавиться от зависимости”. Лавров обозначил задачу России на 2024 год

Главной задачей России на 2024 год является избавление от зависимости от Запада в экономике и цепочках поставок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «

"Задачи стоят ясные – избавиться от какой-либо необходимости зависеть от тех производственно-сбытовых, финансовых, банковских, логистических цепочек, которые так или иначе контролируются или находятся под большим влиянием наших западных коллег", – заявил министр на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

Лавров подчеркнул, что планы России, касающиеся внутреннего развития “очень четко очерчены”.

Радио Sputnik сообщало, как Лавров оценил отношения России и Китая.

Взято отсюда.