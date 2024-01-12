Постпред Израиля Эрдан заявил, что ООН должна сидеть на процессе в Гааге

ООН должна сидеть на скамье подсудимых в Гаагском суде за соучастие в преступлениях палестинского радикального движения ХАМАС. С таким призывом выступил постоянный представитель Израиля при Всемирной организации Гилад Эрдан, его цитирует ТАСС.

«Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет», — заявил постпред.

По словам Эрдана, иск ЮАР против Израиля демонстрирует, что ООН и ее институты «стали оружием в руках террористических организаций».

Ранее официальный представитель израильского правительства Эйлон Леви заявил, что ЮАР играет роль «юридического отдела» палестинской радикальной группировки ХАМАС, оправдывая деятельность этой организации в Международном суде ООН в Гааге.

До этого ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, мотивируя это тем, что действия Тель-Авива в секторе Газа являются геноцидом.

Взято

отсюда

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