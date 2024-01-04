Израиль после операции планирует передать контроль над Газой местной властиСюжетВойна Израиля с ХАМАС

Израиль не планирует устанавливать административный контроль над сектором Газа, пишет газета The Jerusalem Post.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во главе с министром обороны Йоавом Галантом подготовила задачи на послевоенный период. Согласно документу, после завершения военной операции в анклаве через какое-то время власть будет передана местной администрации.

Раскрытый изданием план предполагает интеграцию существующих в Газе гражданских административных структур в более широкое «местное правительство». Ожидается, что в нем не будут представлены сторонники радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке угрожает Израилю снижением ВВП на четыре процента с прошлогодних 473 миллиардов долларов.

Взято

отсюда

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