Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Израиль раскрыл планы на послевоенный период в секторе Газа

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Израиль после операции планирует передать контроль над Газой местной властиСюжетВойна Израиля с ХАМАС

Израиль раскрыл планы на послевоенный период в секторе Газа

Израиль не планирует устанавливать административный контроль над сектором Газа, пишет газета The Jerusalem Post.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во главе с министром обороны Йоавом Галантом подготовила задачи на послевоенный период. Согласно документу, после завершения военной операции в анклаве через какое-то время власть будет передана местной администрации.

Раскрытый изданием план предполагает интеграцию существующих в Газе гражданских административных структур в более широкое «местное правительство». Ожидается, что в нем не будут представлены сторонники радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке угрожает Израилю снижением ВВП на четыре процента с прошлогодних 473 миллиардов долларов.

Взято
отсюда

новости войны сегодня , новости на сегодня 2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Израиль раскрыл планы на послевоенный период в секторе Газа

05.01.2024

 Новости

Над Белгородской областью уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха»

05.01.2024

 Новости

Стало известно о пострадавших при ракетном обстреле Белгородской области

05.01.2024

 Новости

Минобороны заявило о пресечении атаки Киева с применением ЗРК С-200

05.01.2024

 Здоровье

Несмотря на малоснежную зиму, в Алтайском крае приглашают прокатиться на самой длинной горке в России

05.01.2024

 Здоровье

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

05.01.2024

 Новости Алтай

Четырехмесячный ребенок насмерть замерз на Алтае — мать оставила его с братом в холодном доме

05.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае на месте гибели Евдокимова жесткая авария: «Тойота» смялась о грузовик (фото)

05.01.2024

 Новости Алтай

В полиции Красноярска рассказали о гибели баскетболиста «Барнаула» Антона Петухова

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix