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«Известия»: треть россиян сталкиваются с ухудшением состояния после праздников

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«Известия»: треть россиян сталкиваются с ухудшением состояния после праздников

Треть россиян (30%) сталкиваются с ухудшением состояния после праздников. Об этом сообщают »Известия» со ссылкой на данные медицинского центра «Доктис».

Уточняется, что большинство (36%) россиян все же после новогоднего отдыха отмечают улучшение самочувствия, а еще 34% не чувствуют разницы в своем состоянии до и после праздников.

54% недовольных своим состоянием после новогодних каникул жалуются на снижение настроения, из-за того что они закончились. Еще 22% участников опроса рассказали, что чувствуют себя разбитыми и уставшими, 14% жалуются на частые головные боли, а 10% — на изжогу.

Чтобы пережить праздники без негативных последствий, врачи посоветовали следить за сохранением режима сна и отдыха и воздержаться от ночного бодствования, продолжать регулярные занятия спортом или хотя бы делать утренние зарядки и пить больше негазированной воды. Психолог Елена Бурделова призвала россиян прислушиваться к своему организму и давать себе возможность отдохнуть и полежать в первые дни праздников, но затем спать рекомендуется не больше 10 часов в сутки. Также рекомендуется наращивать рабочую нагрузку после праздников постепенно, чтобы смягчить повторную адаптацию к работе после отдыха.

До этого диетолог перечислил лучшие разгрузочные диеты после новогодних застолий.

Ранее врач перечислила самые вредные традиционные новогодние блюда.

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