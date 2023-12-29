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«Известия»: у артистов-иноагентов начались сложности с новогодними корпоративами

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«Известия»: у артистов-иноагентов начались сложности с новогодними корпоративами

Артисты, которые покинули Россию или были признаны Минюстом иностранными агентами, сталкиваются с трудностями в организации новогодних выступлений. Участие этих артистов в корпоративных мероприятиях становится сложным, так как они готовы выступать только при условии строгой конфиденциальности, пишет газета «Известия» со ссылкой на анонимного организаторов выступлений.

По словам неназванного организатора концертов, российские гражданы начали возвращаться в Россию или переезжать в другие страны, что приводит к уменьшению спроса на выступления в Турции, Армении, Грузии и Черногории.

Тем не менее, некоторые группы, такие как «Кровосток», Anacondaz и «СБПЧ» («Самое большое простое число»), продолжают давать отдельные выступления в странах, куда переселились россияне.

До этого известный продюсер Евгений Морозов заявил, что российские артисты Дима Билан, Полина Гагарина и другие больше не смогут выступать в Европе.

Ранее сообщалось, что российский эстрадный певец Николай Басков поддержал запрет на въезд в РФ украинских артистов Светланы Лободы, Верки Сердючки, Monatik и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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