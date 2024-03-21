«Известия»: власти хотят легализовать «белых» хакеров

Российские власти стремятся легализовать «белых» хакеров, которые занимаются поиском уязвимостей в программном обеспечении компаний. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на источники в Государственной думе.

Речь идет о совместном законопроекте от депутатов «Единой России» и «Новых людей», который предлагает поправки к статье 16 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно законопроекту, предполагается, что заказчики получат легальную возможность нанимать специалистов по Bug Bounty — поиску уязвимостей в ПО. Один из авторов законопроекта, депутат Антон Немкин, пояснил, что многие крупные российские компании в сфере IT уже давно активно пользуются услугами «белых» хакеров — в их числе «Яндекс», Ozon, VK и «Тинькофф».

Однако на данный момент деятельность таких специалистов не регулируется законодательством в полной мере, оставляя правовые пробелы.

До этого стало известно, что «белые» хакеры станут получать больше денег за взлом «умных» колонок «Яндекс».

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