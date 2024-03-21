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«Известия»: власти хотят легализовать «белых» хакеров

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«Известия»: власти хотят легализовать «белых» хакеров

Российские власти стремятся легализовать «белых» хакеров, которые занимаются поиском уязвимостей в программном обеспечении компаний. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на источники в Государственной думе.

Речь идет о совместном законопроекте от депутатов «Единой России» и «Новых людей», который предлагает поправки к статье 16 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно законопроекту, предполагается, что заказчики получат легальную возможность нанимать специалистов по Bug Bounty — поиску уязвимостей в ПО. Один из авторов законопроекта, депутат Антон Немкин, пояснил, что многие крупные российские компании в сфере IT уже давно активно пользуются услугами «белых» хакеров — в их числе «Яндекс», Ozon, VK и «Тинькофф».

Однако на данный момент деятельность таких специалистов не регулируется законодательством в полной мере, оставляя правовые пробелы.

До этого стало известно, что «белые» хакеры станут получать больше денег за взлом «умных» колонок «Яндекс».

Ранее работодатели стали чаще требовать от россиян навыки владения ИИ.

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