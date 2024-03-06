Известный российский теле- и радиоведущий, актер и шоумен Сергей Белоголовцев развеял популярный миф, связанный с его профессией. Подробности он раскрыл в видео, доступном на YouTube-канале «Лига Мечты».

Белоголовцев рассказал, что работал радиоведущим несколько месяцев. Он признался, что ему бы не хотелось возвращаться на радио. «Я вам хочу сказать: это кажется, что вот эти вот люди сидят и просто балаболят что-то. (…) Как бы ты себя ни чувствовал, ты должен каждый день два-три, а то и четыре часа сидеть перед микрофоном и нести людям радость, улыбку, веселье, позитив», — раскрыл шоумен.

Он также добавил, что радиоведущий должен удивлять своих слушателей. По словам Белоголовцева, в эфире он мог поделиться историей из жизни или выдумать ее. Его гостья и коллега, ведущая радио «Маяк» Вера Кузьмина заявила, что для этого работающий на радио журналист должен быть любопытным и замечать интересные особенности жизни.

Ранее известный российский телеведущий Андрей Добров порассуждал об эмиграции. Он заявил, что не задумывался о том, чтобы жить в другой стране.

Белоголовцев был ведущим многих развлекательных программ на российском телевидении. В частности, он работал в интеллектуальной передаче «Великолепная семерка» на НТВ и Первом канале, в экстремальном шоу «Цирк со звездами» на Первом канале, а также вел викторину «Загадки шоу-бизнеса» на ТНТ.

Взято

отсюда

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