Постпред РФ Небензя призвал готовиться к плохим новостям для Украины и Запада

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации призвал готовиться к плохим новостям для Запада и Украины в самое ближайшее время.

Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет

Дипломат подчеркнул, что планы Украины разрешить конфликт на поле боя потерпели провал. Он назвал военную победу над Россией недостижимой целью.

Ранее экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер обвинила президента Украины Владимира Зеленского в «примитивном мышлении», которое ведет к еще большему разрушению страны. По ее словам, никто в здравом уме не верит в победу Киева над Россией, но в нее продолжает верить украинский лидер.

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Украина не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения

Небензя заявил, что у Украины нет и не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии фронта или добиться перелома конфликта в свою пользу.

Реальность сегодня такова, что у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения

Постпред подчеркнул, что исходящая с территории республики угроза, создаваемая странами НАТО, будет устранена либо военным путем в рамках спецоперации, либо политико-дипломатическими методами.

В свою очередь замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Украина мыслит категориями войны, в Москве не видят политической воли к установлению мира ни в Киеве, ни на Западе. Дипломат отметил, что урегулирование конфликта во многом зависит от устранения его первопричин.

Он напомнил, что Россия требует демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, признания вошедших в состав РФ регионов. Он указал, что у России «нет иного выбора», кроме как продолжать спецоперацию до выполнения поставленных задач.

Небензя заявил, что время «киевского режима» истекает

Небезня заявил, что время у «киевского режима» стремительно истекает, при этом мирным гражданам ничто не угрожает.

Он добавил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования в политическом и дипломатическом пространстве, давая возможность украинским властям сохранить территориальную целостность и жизни населения.

Это было в марте-апреле 2022 года. То, что это был прекрасный вариант для Украины, на днях признал украинский переговорщик Александр Чалый. А то, что воспользоваться им киевскому режиму не дали лондонские и вашингтонские хозяева, сегодня уже стало подтвержденным фактом

Дипломат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским руководством, который до сих пор остается в силе. Он добавил, что о документе стараются не вспоминать те, кто обвиняет Россию в нежелании вести переговоры.

Так что время для киевского режима стремительно истекает. Его будущее — действительно под серьезной угрозой

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Мирным украинцам, украинскому языку и культуре ничто не угрожает

Небензя подчеркнул, что мирным украинцам, их языку и культуре ничто не угрожает, хотя на Западе пытаются доказать обратное.

Постпред отметил, что специальная военная операция направлена не против населения, а против властей республики, которые сделали выбор за всех граждан, не пожелав закончить противостояние на Донбассе.

Наша задача теперь — не дать ему окончательно уничтожить свой народ. Надеемся, что в какой-то момент это осознают и его западные кураторы. Чем раньше это произойдет — тем лучше для Украины

Дипломат также рассказал, что три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства на фоне мобилизации, даже у прозападных людей пропадает оптимизм, общество уже не питает иллюзий. По мнению постпреда, граждане Украины понимают, что их «приносят в жертву в угоду геополитическим целям Запада по сдерживанию России».

Взято

отсюда

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