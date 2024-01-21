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Женщина пришла на ужин в честь дня рождения и неприятно удивилась

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Женщина пришла на ужин в честь дня рождения и неприятно удивилась

Пользовательница TikTok с ником @remiandaryan поделилась историей о том, как она пришла на ужин в честь дня рождения подруги и столкнулась с неприятными последствиями. На ее видео обратили внимание журналисты издания The Daily Dot в четверг, 18 января.

Автор ролика рассказала, что недавно подруга пригласила отметить ее день рождения в ресторане. По словам женщины, она планировала уложиться в бюджет до 50 долларов. «У меня очень мало денег, я мать-одиночка», — объяснила она.

Во время ужина несколько приглашенных друзей подруги покинули заведение раньше времени. «Я подумала, что перед уходом они передали деньги», — вспомнила рассказчица. Когда официант принес счет, то женщина неприятно удивилась. Выяснилось, что она должна была заплатить не только за себя, но и за тех, кто ушел.

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В результате автор ролика поссорилась с подругой, которая пригласила ее в ресторан. «Я сказала, что я это не ела. Я мать-одиночка. Вы не предупреждали меня об этом», — привела детали разговора женщина. Она заплатила за себя 50 долларов, после чего покинула заведение.

В заключение женщина посоветовала пользователям еще до похода в ресторан обсуждать с друзьями, как они будут делить счет.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, как она отказалась делить счет за ужин на первом свидании и столкнулась с неожиданной реакцией парня. Девушка сбежала со встречи, но ее новый знакомый нашел ее адрес и пришел к ней домой.

Взято
отсюда

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