Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки машины

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Житель Дагестана в ходе конфликта открыл стрельбу по трем мужчинам из охотничьего карабина, один из раненых скончался по дороге в больницу, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. «”По данным следствия, 7 марта 2024 года, около 19 часов (мск), перед воротами домовладения, расположенного по улице Салаватова в городе Буйнакске, между пятью местными жителями на почве ранее сложившихся неприязненных отношений возник конфликт. В ходе конфликта один из участвующих в нем мужчин произвел выстрел из имевшегося при себе охотничьего карабина в трех других участников конфликта, один из которых скончался по дороге в медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.

Двум другим раненым своевременно оказали помощь в медучреждении.

Против 41-летнего жителя Буйнакска, открывшего стрельбу, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц). Подозреваемый задержан.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, конфликт произошел из-за парковки автомобиля. «”Они рядом живут и давно находятся в конфликте. Те, в которых стреляли, постоянно ставили машину у дома стрелявшего, на этой почве случилась очередная ссора”, – рассказали в ведомстве.

город Горняк

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