Житель Донецка рассказал о новогоднем обстреле ВСУ

Последствия удара по Донецку со стороны ВСУ. Архивное фото

ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь, местные жители сперва решили, что это салют.

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 4 погибших и 13 раненых.

“Вышел покурить на балкон – и как жахнуло. Я думал, салют сначала, а потом как начало… стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех”, – рассказал журналистам местный житель Константин.

новости Алтайский

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