Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды

Прокуратура. Архивное фото

Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в том, что под предлогом воспитания бил двух маленьких сыновей его сожительницы, в том числе электрошокером, лишал их еды и устраивал между ними спарринги, сообщает прокуратура Камчатки.

“По версии следствия, подозреваемый, являясь сожителем матери двух мальчиков 9 и 10 лет, под видом мер образовательного и воспитательного характера, систематически причинял детям побои, а именно наносил удары руками, ногами, плеткой, зарядом электрошокера, лишал полноценных приемов пищи, а также возможности спать в кровати, предоставляя спальные места на полу, заставлял делать непосильное количество физических упражнений, за невыполнение или отказ от которых закрывал их на балконе более чем на 2 часа подряд, организовывал спарринги между малолетними, заставляя причинять друг другу телесные повреждения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что о произошедшем стало известно от бабушки детей. Потерпевшие изъяты из семьи и переданы в социальное учреждение.

Как сообщает краевое СУСК РФ, в отношении 44-летнего местного жителя возбуждено дело по п.п. “а”, “г” ч. 2 ст.117 УК РФ “Истязание”.

Решается вопрос о заключении его под стражу.

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