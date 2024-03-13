Житель Пермского края выиграл в лотерею почти 30 миллионов рублей

Суперприз лотереи “Столото” в 27,5 миллиона рублей достался жителю Пермского края, пишет URA.ru.«”Тринадцатого марта в ходе 11551-го тиража гослотереи “Спортлото “6 из 45″” разыгран суперприз 27 541 530 рублей. Удача улыбнулась участнику из Пермского края”, – цитирует издание организатора лотереи.

Для получения суперприза угадать надо всю выигрышную комбинацию.

Победитель за выигрышем пока не приходил.

Радио Sputnik рассказало, на что тратит выигранный в лотерею миллион бухгалтер из Тюмени.

Взято отсюда.