Житель Приморья до смерти забил знакомого битой

Сотрудник полиции. Архивное фото

Житель приморского Арсеньева забил битой знакомого из-за конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону. По данным полиции, инцидент произошёл во дворе дома по улице Садовой в Арсеньеве.

“Установлено, что у 55-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым, в результате которого последний начал наносить ему удары битой по всему телу… Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм”, – говорится в сообщении. Подозреваемого, 56-летнего мужчину, задержали по горячим следам.

По информации прокуратуры Приморья, по факту возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования находятся на контроле, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Отмечается, что конфликт произошёл на почве ревности.

В СУСК по Приморскому краю уточнили, что дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство), фигурант нанес потерпевшему множество ударов арматурой и битой.

город Горняк

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