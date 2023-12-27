Житель Ростовской области получил 12 лет за сбор сведений для ВСУ

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото

Краснодарский краевой суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Ростовской области по делу о государственной измене, мужчина сотрудничал с военнослужащим ВСУ, передавая информацию о кубанском аэродроме и расположенной на нем военной технике, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

“Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело, возбуждённое по статье 275 УК РФ (государственная измена – ред.) в отношении жителя Ростовской области… Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима”, – говорится в сообщении.

Установлено, что в марте подсудимый собирал и направлял военнослужащему ВСУ сведения о местонахождении аэродрома на территории Краснодарского края, в том числе о дислокации на нем военной техники. Переданные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации. Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

горняк

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