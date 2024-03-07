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Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

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Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Сотрудник полиции. Архивное фото

Полиция Саратова возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в присвоении автомобиля жены, который он продал перед отъездом в Сочи к другой женщине, сообщило управление МВД по Саратову.

По данным ведомства, 29-летняя жительница Ленинского района города обратилась в полицию по факту пропажи своего автомобиля Renault стоимостью около полумиллиона рублей, который, по ее словам, в декабре 2022 года она получила в подарок от матери, но из-за отсутствия водительских прав отдала супругу.

С ее слов, муж спустя время сказал, что автомобиль сломался и находится на станции технического обслуживания, а сам собрался и уехал в командировку. Вскоре к заявительнице пришла незнакомка и сказала, что купила машину у ее мужа по доверенности за 300 тысяч рублей и предложила оформить договор купли-продажи.

“По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ “Присвоение, совершенное в крупном размере”. Сотрудниками уголовного розыска в полицию был доставлен 32-летний подозреваемый. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что продал машину жены перед отъездом в город Сочи, где его ждала другая женщина”, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в полиции.

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Взято отсюда
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