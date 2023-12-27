Житель Урала напал с ножом на своих родителей-пенсионеров

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото

Житель Верхней Пышмы напал с ножом на своих родителей-пенсионеров, отца убил, мать ранил, она находится в больнице, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По данным региональных управлений МВД и СК, во вторник в квартире дома по улице Уральских рабочих в Верхней Пышме 37-летний сын напал на своих 65-летнего отца и 64-летнюю мать и нанес “несколько ударов ножом”. «”После того, как сын напал на своих родителей-пенсионеров с ножом, они все-таки успели выбежать из квартиры и запереть его в жилище. К сожалению, ножевые раны для отца оказались смертельными, он скончался на лестничной площадке второго этажа. Его супруга чудом выжила, сейчас женщине оказывается необходимая неотложная медицинская помощь в больнице”, – сказал Горелых.

Он уточнил, что в полицию позвонил брат подозреваемого, которому мать успела сообщить о произошедшем в квартире конфликте. При задержании мужчина не оказал сопротивления. Ранее он не был судим, но состоит на учете у врачей, отметил представитель полиции.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве своего отца и в покушении на убийство матери, он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. «”По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств… Фигурант допрошен, в ближайшее время планируется выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий. В том числе, с учетом установленных в ходе следствия обстоятельств совершения преступления и иных сведений, в отношении фигуранта будет проведена судебная психиатрическая экспертиза”, – подчеркнул Шульга.

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