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Жителей Болгарии предупредили о превращении во «второсортных европейцев»

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Президент Радев предупредил о превращении болгар во «второсортных европейцев»

Жителей Болгарии предупредили о превращении во «второсортных европейцев»

Президент Болгарии Румен Радев предупредил о превращении граждан страны во «второсортных европейцев». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

Политик заявил о творящемся «политическом разгуле и торговле национальным суверенитетом». По его мнению, правящая коалиция в Болгарии принимает решения не в интересах граждан страны, а ради сохранения в своих руках рычагов управления.

Действия властей страны способны привести к тому, что граждане Болгарии утратят национальное достоинство, превратившись в европейских граждан второй категории, считает Радев.

22 ноября Народное собрание Болгарии одобрило безвозмездную передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетранспортеров. 4 декабря президент страны Румен Радев наложил вето на этот закон и вернул его в парламент для дальнейшего обсуждения, посчитав, что в документе не учитываются потребности в технике пограничников, пожарных и правоохранительных органов.

Взято
отсюда

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