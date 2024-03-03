Жителей Москвы и области предупредили о возвращении январских морозов

Локальные январские морозы вернутся в Москву и Подмосковье в ночь с 3 на 4 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на 3 марта в области ударили морозы. Местами столбик термометра опустился до минус 14 градусов, что соответствует климатическим показателям середины зимы, отметил синоптик. «

"В условиях антициклональной ясной погоды в Подмосковье холоднее всего было на юге – в Серебряных Прудах минус 14,8 градуса. Морозно было в Луховицах (минус 13,4 градуса), Зарайске (минус 12,8 градуса), Черустях (минус 11,6 градуса)", – написал Тишковец в Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 4,6 градуса. На Балчуге было 2,6 градуса мороза, в Тушино – минус 5,1 градуса, а в Бутово – минус 7,2 градуса. Однако следующая ночь тоже будет морозной, предупредил Тишковец.«

"В ночь с воскресенья на понедельник локально вновь ударят январские морозы", – заключил он.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 3 марта, напоминает телеканал “Москва 24”. Кроме того, как сообщается в репортаже, столица оказалась на “температурных качелях”: ночной минус переходит в дневной плюс, из-за этого на дорогах скользко.

Радио Sputnik ранее писало, что метеорологи сообщили о первой в 2024 году магнитной буре.

Взято отсюда.