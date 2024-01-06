Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах в Черном море

Жителей Новороссийска предупредили о возможной громкой стрельбе в акватории Черного моря, сообщает “Кубань 24″.«”Силы Новороссийской военно-морской базы 6 января будут проводить учения в акватории Цемесской бухты В период с 10:00 до 13:00 военные моряки выполнят учебные стрельбы в Черном море”, – говорится в материале.

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения, а также доверять только проверенным источникам информации.

Радио Sputnik ранее писало, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал стратегические командно-штабные учения “Океан-2024”.

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