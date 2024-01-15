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Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в подсчете водоплавающих птиц

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Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в подсчете водоплавающих птиц

В предстоящие выходные дни, 20–21 января, в России состоится традиционная акция учета зимующих водоплавающих птиц “Серая шейка 2024”, сообщает сайт организаторов.

Минэкологии Московской области предложило жителям региона поучаствовать в мероприятии. Глава ведомства Тихон Фирсов заявил, что информация, собранная в ходе акции, поможет специалистам оценить состояние популяций птиц, а также построить прогнозы на будущее, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

На сайте организаторов представлена пошаговая инструкция, как вести учет птиц и куда передавать информацию.

Радио Sputnik также сообщало, что на Ямале спасли от переохлаждения больного лебедя.

Взято отсюда.

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