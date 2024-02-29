Мэрия Воронежа предупредила о 5 движущихся к городу беспилотниках
Власти Воронежа предупредили жителей о пяти беспилотниках, движущихся в направлении российского города. Об этом сообщается в Telegram-канале горадминистрации.
«Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц в направлении Воронежа», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Жителям рекомендуют соблюдать спокойствие и не проявлять паники.
Ранее дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник над Курской областью. Перед этим в Курске и Курском районе объявлялась ракетная опасность.
Взято
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