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Жителей российского города предупредили о пяти движущихся беспилотниках

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Мэрия Воронежа предупредила о 5 движущихся к городу беспилотниках

Жителей российского города предупредили о пяти движущихся беспилотниках

Власти Воронежа предупредили жителей о пяти беспилотниках, движущихся в направлении российского города. Об этом сообщается в Telegram-канале горадминистрации.

«Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц в направлении Воронежа», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Жителям рекомендуют соблюдать спокойствие и не проявлять паники.

Ранее дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник над Курской областью. Перед этим в Курске и Курском районе объявлялась ракетная опасность.

Взято
отсюда

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