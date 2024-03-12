Жителей Воронежской области предупредили о ракетной опасности

Вид на город Воронеж

В Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев.«

"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая", – написал он в Telegram-канале.

Гусев добавил, что в случае нахождения на улице жителям следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Во вторник утром глава региона сообщал, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, по предварительным данным, последствий на земле нет.

Радио Sputnik писало, что объявленная утром 8 марта ракетная опасность в Белгороде и окрестностях продлилась больше двух часов.

Взято отсюда.