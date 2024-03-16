Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки дронов

Главк МЧС России по Воронежской области предупредило об опасности атаки БПЛА в регионе и рекомендовало людям быть готовыми укрыться в безопасном месте.«”Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, парковку, подземный переход”, – сказано в сообщении регионального управления ведомства.

Радио Sputnik сообщало об атаке беспилотника на Сызранский НПЗ в Самарской области.

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