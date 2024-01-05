Жители двух поселков под Калининградом отрезаны из-за обрыва моста

Сотрудник службы МЧС РФ . Архивное фото

Почти 160 человек в двух поселках под Калининградом оказались отрезаны от территории региона в результате обрыва троса понтонного моста, сообщает Telegram-канал регионального МЧС. «”На реке Немонин произошёл обрыв троса понтонного моста, соединяющего поселки Матросово и Малая Матросовка с остальной территорией региона. Добраться до населенных пунктов можно только по мосту, другие пути подъезда отсутствуют. В этих поселках проживают 159 человек”, – говорится в сообщении.

По информации регионального МЧС, для ликвидации последствий аварии привлечена группировка сил и средств в количестве: 24 человек и 8 единиц техники. «”Чтобы переправить огнеборцев с пожарно-техническим вооружением через реку, сотрудникам МЧС России на плавсредствах пришлось буквально сражаться с потоком льда, ломая его подручными средствами”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что в поселках организованы круглосуточные дежурства пожарных расчетов, оснащенных мотопомпами в целях обеспечения пожарной безопасности. В данный момент погодные условия (становление льда) не позволяют вести восстановительные работы.

город Горняк

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