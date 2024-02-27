Жители Краснодара сообщили, что услышали взрыв

Вид на город Краснодар. Архивное фото
Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара, комментируя раздавшийся в разных районах города хлопок, заявил, что в небе не зафиксированы посторонние воздушные суда, сообщений о разрушениях не поступало.
“Видим от жителей сообщения о хлопке, который был слышен в разных районах Краснодара. В Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях. В небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось”, – говорится в Telegram-канале МЦУ.
Власти напомнили также, что достоверная и актуальная информация публикуется только в официальных источниках.
новости Локтевский
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