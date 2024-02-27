Жители Кубани получили сроки за аферы с земельными участками в Сочи

Сотрудник полиции. Архивное фото

Четверо жителей Краснодарского края получили от 5,5 до 8 лет колонии за продажу чужих земельных участков в Сочи на сумму более 58 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Судом установлено, что в 2019 году жительница Сочи, разработав схему продажи участков по поддельным документам, вовлекла в нее остальных сообщников. Подсудимые подыскивали земельные участки, которые за денежное вознаграждение по поддельным документам продавали “своим” людям, а потом другим покупателям. Так, для получения паспортных данных одной из владелиц участков злоумышленники инициировали доставку цветов, в ходе которой собственницу земли попросили предъявить паспорт и сфотографироваться для получения букета. Женщина сфотографировалась с паспортом, после чего ее земельный участок продали за 15 миллионов рублей. По аналогичной схеме подсудимые продали три земельных участка в Сочи.

В 2021 году их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, против четверых участников сговора завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), одна из подсудимых обвинялась в том числе по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества).

“Судом подсудимые признаны виновными. В зависимости от роли каждого в совершении преступлений им назначены наказания от 5,5 до 8 лет лишения свободы. Отбывать наказания надлежит в колониях строгого и общего режима”, – говорится в Telegram-канале пресс-службы региональных судов.

Судом также удовлетворены иски потерпевших, общая сумма материального ущерба превысила 58 миллионов рублей.

горняк

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