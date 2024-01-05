Жители города на улице Новороссийска. Архивное фото

Жители Новороссийска сообщили о взрыве, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, заявили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.

“Информация проходила от жителей (Новороссийска – ред.) – был слышен гул, был слышен взрыв где-то, а вот о повреждениях – ничего такого. В основном информация проходила по 112…Повреждений, жалоб от населения – ничего не было”, – рассказали в службе, добавив, что сообщений о пострадавших также не поступало.

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