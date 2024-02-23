Жители освобожденной Авдеевки в ДНР получили первые российские паспорта, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.«”Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобожденной Авдеевки. Поздравляем!” – написал он в Telegram-канале.

Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что жители Авдеевки начали подавать документы на получение российского гражданства. Помощь в оформлении документов оказывает миграционное подразделение министерства внутренних дел по ДНР.

В ночь на субботу 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой. Освобождение населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима, заявили в Минобороны РФ.

Радио Sputnik сообщало, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал число обладателей российских паспортов в регионе.

Взято отсюда.