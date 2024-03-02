Жители Таллина сообщили о живодере, пригвождающем животных к скамейкам

Таллин, Эстония. Архивное фото

В таллинском районе Мустамяэ объявился живодер, который прибил белку и зайца гвоздями к скамейке и дереву, сообщило в пятницу издание Postimees. «”За последние двое суток в Мустамяэ обнаружены пригвожденные к дереву и скамейке белка и заяц. Жители Мустамяэ сообщили о происшествиях в администрацию района и полицию”, – говорится в сообщении.

По словам главы Мустамяэ Айвара Рийсалу, жестокое обращение с животными недопустимо и наказуемо. “Мучители животных (не исключено, что их несколько), действующие на территории района, должны быть найдены и привлечены к ответственности как можно скорее”, – сказал Рийсалу Postimees.

Рийсалу подчеркнул, что обитающие в мустамяэском парке Мянни зайцы и белки стали символом района, на них приходят посмотреть как маленькие, так и взрослые любители животных.

горняк

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