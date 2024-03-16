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Жителя Екатеринбурга задержали при попытке испортить урну для бюллетеней

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Жителя Екатеринбурга задержали при попытке испортить урну для бюллетеней

Сотрудник полиции. Архивное фото

Житель Екатеринбурга задержан при попытке залить краску в комплекс обработки избирательных бюллетеней, сообщает в субботу Центр общественного наблюдения Свердловской области.

“Накануне на УИК 1393 Кировского района Екатеринбурга мужчина попытался залить в КОИБ зеленую краску… Члены комиссии вовремя догадались, что человек в кабинке (находится – ред.) слишком долго и вызывает подозрения. Мужчина был задержан”, – говорится в сообщении.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Как проходит трехдневное голосование на выборах президента

новости Локтевский
Взято отсюда
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