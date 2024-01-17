Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского

Полицейская машина. Архивное фото

Житель Иркутской области в кафе выстрелил в полицейского из пневматического пистолета и нанес ему удары по голове, судом он заключен под стражу, сообщает СУСК РФ Приангарья.

Двадцатилетний житель города Черемхово стал фигурантом уголовного дела после того, как в кафе напал на сотрудника полиции. Ему предъявлено обвинение по статье о применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

“Для выяснения отношений он подошел к одному из посетителей заведения. Достоверно зная, что мужчина является сотрудником полиции, он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего нанес множественные удары по голове… Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – говорится в сообщении.

По месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты ножи, наручники, три пистолета.

новости Локтевский

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