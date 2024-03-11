Жителя Ивановской области арестовали за госизмену

Руки в наручниках. Архивное фото

Жителя Ивановской области подозревают в оказании финансовой помощи украинской националистической организации – возбуждено дело о государственной измене, суд заключил фигуранта под стражу, сообщает в понедельник УФСБ по региону.

“Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области по оперативным материалам военной контрразведки и УМВД России по Ивановской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин РФ 1993 года рождения”, – говорится в релизе.

Как выяснила спецслужбы, 31-летний мужчина переводил криптовалюту некоей украинской националистической организации, признанной ВС РФ террористической. Члены этой организации “в составе ВСУ принимают участие в противостоянии Вооруженным силам и Войскам национальной гвардии России”.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Октябрьский районный суд города Иваново 5 марта (ранее об этом не сообщалось) отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

город Горняк

Взято отсюда

Источник