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Жителя Кубани задержали при попытке уехать воевать против России

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Жителя Кубани задержали при попытке уехать воевать против России

Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в террористическую организацию и воевать против ВС РФ, сообщили журналистам в ведомстве.

“Гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину”, – говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене и к участию в террористической организации. По данным ведомства, фигурант является жителем Краснодарского края.

новости Локтевский
Взято отсюда
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