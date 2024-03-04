Жителя Магадана осудят за хулиганство и драку на борту самолета

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Транспортные прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении жителя Магадана, который неадекватно себя вел и дрался с бортпроводниками на борту рейса Москва- Магадан, сообщает в понедельник Дальневосточная транспортная прокуратура.

“В декабре 2023 года 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолёта, выполняющего пассажирский рейс по маршруту “Москва (Шереметьево) – Магадан”, нарушил общественный порядок, создал некомфортные условия для перелета другим пассажирам, препятствовал работе членов экипажа и громко выражался грубой нецензурной бранью. В ответ на неоднократные законные требования бортпроводника о прекращении противоправных действий причинил последнему телесные повреждения, тем самым оказал сопротивление иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка”, – сообщает ведомство.

Уточняется, что мужчину обвиняют в хулиганстве, связанном с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

город Горняк

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