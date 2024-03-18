Жителя Москвы, пытавшегося помешать выборам, отправил под домашний арест

Автомобиль полиции у дома в Москве . Архивное фото

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест мужчину по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. «”Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Денисова В.Н. удовлетворено”, – сказано в карточке дела.

По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), наказание по которой составляет, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Москве по этой статье арестовали женщину, вылившую в урну для голосования зеленку.

Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа – в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.

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