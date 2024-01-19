Жителя Петербурга арестовали за поджог дверей по заданию мошенников

Статуя Фемиды. Архивное фото

Колпинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя, поджигавшего чужие двери по указанию “сотрудника Росфинмониторинга”, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как сообщает ведомство, мужчина 2002 года рождения по имени Андрей обвиняется по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В отношении него возбуждены два аналогичных дела.

Как рассказал сам обвиняемый, в декабре 2023 года ему позвонили якобы от мобильного оператора с сообщением о завершении действия договора на обслуживание сим-карты. Чтобы продлить договор, мужчина сообщил свои паспортные данные, после чего получил звонок якобы с портала госуслуг с информацией, что мошенники взяли кредиты от его имени.

“Чтобы это прекратить, Андрей назвал все коды, которые пришли ему на телефон. Потом Андрею позвонили якобы из Росфинмониторинга и сказали, чтобы убедиться, что он не брал кредиты, надо взять другие кредиты. Ну и, конечно же, не обошлось без якобы следователя, который тоже позвонил и сообщил, что задачи Росфинмониторинга надо выполнять, так как они государственной важности. И когда Андрею именно по телефону сотрудники Росфинмониторинга сообщат гостайну, он ее никому раскрывать не должен. Андрей всем поверил… Андрею поручили важное — договориться с одним мужчиной о продолжении сотрудничества. А если мужчина не согласится, надо было поджечь дверь в его квартиру”, – рассказали историю обвиняемого в судебной пресс-службе.

Как уточняется, сначала мужчина перепутал квартиры и поджег не ту. На следующий день по указанию того же “сотрудника Росфинмониторинга” он поджег нужную дверь, а также дверь напротив.

“Маме с папой я ничего не говорил”, – сообщил обвиняемый, слова которого приводит пресс-служба судов Петербурга.

“Колпинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея, 2002 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Суд избрал стражу по 17.03.2024”, – заключается в сообщении.

Горняк22

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