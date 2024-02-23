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Жителя Волгоградской области подозревают в жестоком убийстве сожительницы

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Жителя Волгоградской области подозревают в жестоком убийстве сожительницы

Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото

Жителя Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве своей сожительницы, после убийства он отрезал ей голову, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по региону в телеграм-канале.

По данным ведомства, в четверг 50-летний житель села Лозное в Волгоградской области вместе со своей сожительницей пришли в гости к знакомым. Через некоторое время хозяева дома пошли спать, а мужчина ушел. Затем, по информации СК, он вернулся пьяным и поссорился с подругой.

“После чего, используя нож, нанес женщине неоднократные удары в область шеи, после чего отделил ее голову от тела”, – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье “убийство”.

По данным СК, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

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