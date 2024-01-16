Жителям десятиэтажки в Севастополе пришлось два месяца жить в доме без крыши

В Севастополе жильцы многоквартирного дома оказались вынуждены жить два месяца без крыши, при этом проблема до сих пор не решена. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Севкор».

Речь идет о десятиэтажном доме, расположенном на проспекте Победы, 2Б. Причиной инцидента стал «шторм века», обрушившийся на город еще в ноябре — из-за сильных порывов ветра со здания сорвало часть крыши. В результате при любых осадках квартиры на последнем этаже первого подъезда заливает, а температура в них опустилась до 14 градусов с учетом работающих на полную мощность газовых котлов.

«Общая площадь уничтоженной кровли составила порядка 100 метров квадратных, а поврежденной — около 200 метров квадратных. То есть над всем первым подъездом вообще нет кровли. Профнастил улетел, чуть даже прохожего не прибило этим профнастилом. Гидроизоляция, теплоизоляция отсутствуют, в результате вода поступает в квартиры на 10-м этаже», — поделилась информацией жительница одной из квартир, расположенных на верхнем этаже проблемного дома.

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Сотрудники управляющей компании (УК) «Район» зафиксировали нанесенный дому ущерб, который составил около трех миллионов рублей, и обратилась в правительство за его компенсацией. На время решения проблемы вместо уничтоженной кровли специалисты установили временный настил из гидроизоляционной пленки, однако она оказалась неэффективна перед дождем и снегом — любые осадки приводят к затоплениям квартир севастопольцев, вплоть до третьего этажа. Одна из жительниц дома рассказала, что им ежедневно приходится выносить из дома 90 литров воды.

Жильцы жалуются, что сотрудники управляющей компании не обеспечили жильцам качественную временную гидроизоляцию крыши. Кроме того, обращения севастопольцев в Госжилнадзор, департамент городского хозяйства и другие инстанции не принесли результата. В Госжилнадзоре им пообещали приехать с проверкой и оштрафовать УК, однако так этого и не сделали, а в департаменте заявили, что заявленная сумма ущерба «учтена в предельном объеме запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Однако никаких сроков о выделении средств и начале ремонта названо не было.

Ранее в этот же день сообщалось, что жителей нескольких улиц Героевского района Керчи отрезало от остального города после выхода моря из берегов.

Взято

отсюда

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