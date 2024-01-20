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Жога: третья мировая война не началась благодаря Путину

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Жога: третья мировая война не началась благодаря Путину

Благодаря действиям Владимира Путина удалось избежать третьей мировой войны, заявил председатель Народного совета ДНР Артем Жога.«”От его (Путина) грамотных решений и действий в принципе и не началась третья мировая война”, – цитирует Жогу РИА Новости.

Ранее в субботу Жога рассказал, что в донецком избирательном штабе кандидата в президенты России Путина оценили результаты работы первого месяца.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.

Радио Sputnik сообщало, почему, по словам Путина, россиян невозможно победить.

Взято отсюда.

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