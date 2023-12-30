Журналист Павел Лобков сообщил, что его избили в центре Москвы

Российский тележурналист Павел Лобков сообщил, что его избили в районе Патриарших прудов в Москве.«”И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя… избитого во дворе на Патриках”, – написал он в соцсетях.

Лобков сопроводил текст несколькими фотографиями своего лица и руки, на которых видны раны и гематомы. Обстоятельства произошедшего он не уточнил.

Журналист в разные годы работал на телеканалах НТВ и “Дождь”*.

Ранее радио Sputnik писало, как аналитик прокомментировал убийство журналиста, писавшего о вилле тещи Владимира Зеленского.

Взято отсюда.