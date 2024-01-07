Журналиста “Ленты.ру” нашли мертвым в районе города Шахты

Журналиста Александра Рыбина нашли мертвым в Ростовской области, сообщил Telegram-канал портала “Рабкор”.

По словам матери погибшего, тело обнаружили около трассы в районе города Шахты, говорится в сообщении. Причина смерти журналиста устанавливается.

Портал также отмечает, что 30 декабря Рыбин он находился в Мариуполе и выходил в эфир, чтобы рассказать о ситуации в городе.

Журналист долгое время был внештатным автором “Ленты.ру”, а также постоянным автором портала “Рабкор”. В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке.

Радио Sputnik также писало, что журналиста Павла Лобкова избили в центре Москвы.

Взято отсюда.