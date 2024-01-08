Журналиста “Ленты.ру” нашли мертвым в Ростовской области

Журналиста Александра Рыбина, сотрудничавшего с “Лентой.ру” и порталом “Рабкор”, нашли мертвым в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал “Рабкор”.

Как рассказала мать погибшего, тело обнаружили около трассы в районе города Шахты. Причина смерти журналиста устанавливается.

Портал сообщил, что 30 декабря он находился в Мариуполе и выходил в эфир, чтобы рассказать о ситуации в городе.

Рыбин долгое время был внештатным автором “Ленты.ру”. В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке.

Горняк22

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