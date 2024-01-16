Журналисту Пивоварову* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Журналист Алексей Пивоваров*. Архивное фото

Пресненский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении журналиста Алексея Пивоварова*, составленный из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.

“Суд зарегистрировал протокол по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Пивоварова А.В.* Дата судебного заседания не назначена”, — сказали в суде.

По данной статье Пивоварову* может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Журналист попал в список иностранных агентов в июне 2022 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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