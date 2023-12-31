К ликвидации последствий атаки на Белгород подключили более 250 волонтеров

Устранение последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года

. К работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

“Уборкой города занимаются сотрудники Белгорблагоустройства, а также специалисты подрядных организаций. В настоящий момент город приводят в порядок 39 единиц техники и 184 человека. К работе подключены более 250 волонтеров. А также в усиление и для обеспечения мер безопасности и сохранности имущества подключены сводные отряды территориальной самообороны Белгорода и Белгородского района, порядка 170 бойцов”, – написал он в своем Telegram-канале.

Также губернатор добавил, что мэр города Валентин Демидов и городская администрация продолжают координировать работу по ликвидации последствий, уборке, оценке ущерба и взаимодействию с людьми. За каждым сектором города закреплены ответственные заместители.

По словам Гладкова, завезена дополнительная техника. В работе по ликвидации последствий удара задействованы главы Губкинского округа Михаил Лобазнов, Старооскольского округа – Андрей Чесноков, Белгородского района – Анна Куташева, Яковлевского округа – Олег Медведев, Шебекинского округа – Владимир Жданов, Новооскольского округа – Андрей Гриднев, а также министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Ботвиньев.

“Основные задачи на текущий момент – уборка, обеспечение сохранности поврежденных транспортных средств до перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров поврежденных объектов, актирование повреждений, организация доставки жителей в ПВР. Городские управы продолжают обход территорий и опрашивают людей”, – отметил Гладков.

Позднее мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что на данный момент практически везде закрыт тепловой контур. Следующая основная задача – восстановление остекления и устранение других повреждений. По словам мэра, подрядчики уже готовы к работе, материалы есть.Вчера, 18:17

Демидов выразил благодарность строителям, коммунальщикам, волонтерам, медикам, а также главам других муниципалитетов, которые участвуют в ликвидации последствий после удара ВСУ.

Днем в субботу белгородский губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 – дети, пострадали, в тяжелом состоянии – 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям “покушение на убийство”, “убийство”, “умышленное уничтожение/повреждение имущества”.

В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Вчера, 23:23

Горняк22

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