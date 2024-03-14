К месту ЧП с вертолетом на Колыме вылетели медики и спасатели

Вертолет спасателей. Архивное фото

Медики и спасатели вылетели к месту ЧП с вертолетом на Колыме для эвакуации пострадавших, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в Telegram-канале.

Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, данных о погибших и пострадавших пока нет.

“На место ЧП с вертолетом авиакомпании “Дальнереченск Авиа” в Северо-Эвенский округ направлены спасательная группа и медики. Они вылетели экстренными рейсами “Авиации Колымы” для помощи и эвакуации пострадавших”, – написал Носов.

город Горняк

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