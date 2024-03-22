К месту обрушения на шахте “Пионер” бурят вторую скважину

Работа по поиску и спасению горняков на руднике “Пионер” в Приамурье. Архивное фото

Специалисты пробурили половину из 262 метров первой разведывательный скважины на руднике “Пионер”, где под завалами четвертый день находятся 13 горняков, вторая пройдена на девять метров, идет подготовка к бурению третьей, сообщает правительство Амурской области.

Ход спасательной операции обсудили на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС), которое провел губернатор Василий Орлов. Работы идут круглосуточно, из шахты вывозят грунт – за ночь убрали 214 кубометров.

“Первая разведывательная скважина пробурена на 133 метра из 262 необходимых, вторая на девять метров из 200 – первые метры всегда самые сложные. Специалисты готовятся приступить к бурению третьей скважины. Для этого на место спасательной операции ночью доставили подземную колонковую буровую и сразу приступили к ее установке, чтобы без промедления запустить в работу”, – говорится в сообщении.

Скважины помогут оценить ситуацию на завале и наладить связь с горняками.

“Данная установка применяется специально для буровых работ в подземных горных выработках и питается электричеством. Эта установка более компактная – она без “тепляка”, без бурового здания. В подземных выработках условия постоянные, нет отрицательных температур и сильно повышенных – и персоналу не требуется защита от неблагоприятных погодных условий. Еще одно ее преимущество – установка на гусеничном ходу и самоходная”, – сообщил начальник буровой службы НПГФ “Регис”, входящей в одну группу с рудником “Пионер”, Дмитрий Боровков.

Буровая установка высокой производительности – средняя механическая скорость бурения примерно 30 метров в смену. Диаметр бурения – 75,6 миллиметров. Третью скважину будут бурить в самый нижний горизонт шахты, ее глубина будет около 160 метров.

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