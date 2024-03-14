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Пластиковые окна в Горняке

К “Новой Анапе” планируют запустить скоростной трамвай

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К "Новой Анапе" планируют запустить скоростной трамвай

Скоростной железнодорожный трамвай планируют запустить между территорией строящегося курорта “Новая Анапа” и аэропортом и ж/д вокзалом города, сообщает “Кубань 24”.

Как рассказал в Сочи на фестивале горных курортов Евразии гендиректор корпорации “Туризм.РФ” Сергей Суханов, сейчас специалисты разрабатывают логистическую транспортную схему.«

"Одним из вариантов рассматривается создание скоростного трамвая железнодорожного, который собирал бы поток туристов с этих транспортных узлов и доставлял на транспортно-пересадочный узел самого курорта", – рассказал Суханов.

Радио Sputnik также сообщало, что на Ямале для четырех аэропортов закупят новое оборудование.

Взято отсюда.

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