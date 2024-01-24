Кабмин предложил страховать риски от внедрения ИИ

Кабмин подготовил законопроект о страховании ответственности в сфере разработок с участием искусственного интеллекта (ИИ), пишет “Парламентская газета”.

В публикации приводится случай, когда по вине ИИ российский ученый провел 10 месяцев в СИЗО из-за того, машины увидела в нем сходство более чем на половину с разыскиваемым в течение 20 лет преступником.

Согласно предлагаемому законопроекту, производители, в частности, буду обязаны страховать риски для здоровья и жизни граждан, рассказал изданию зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.«

"Например, при разработках программ для автомобилей без водителей нужно будет обязательно страховать не только автомобиль, но и ответственность разработчика в случае, если что-то пойдет не так", – заявил депутат.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме хотят отложить взимание штрафов с камер из-за несовершенства ИИ.Черная пятницаЖенщины-программисты, ИИ в телефонах и современные возможности ТВ19 января, 12:33

Взято отсюда.