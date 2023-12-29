Кабмин продлил ряд мер по поддержке рынка труда в РФ до конца 2024 года

Правительство России продлило ряд мер поддержки граждан, занятых поиском работы, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.«

"Речь идет о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы", — говорится в сообщении.

В течение года такие граждане смогут получить помощь от центров занятости в ориентации на рынке труда, а также в повышении своего дохода. Так, им будет оказываться помощь с временным трудоустройством или с открытием собственного дела. Они также смогут пройти переобучение.

Радио Sputnik писало, как изменился рынок труда в России.Прямой эфирПрямая зависимость: как рынок труда влияет на демографию?14 апреля 2022, 13:33

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